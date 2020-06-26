Ермошкино озеро в Курске продолжает превращаться в свалку

Куряне искренне возмущены состоянием зоны отдыха

15 июня в Курской области открыли купальный сезон. Жаркая погода способствовала тому, что куряне массово потянулись на пляжи. Однако уровнем комфорта и чистоты оказались довольны далеко не все. Как показал опрос, почти половина жителей региона считают, что на курских пляжах очень грязно. Наибольшее количество претензий вызвала территория вокруг Ермошкиного озера, сообщает телеканал « ТАКТ ». Здесь образовалась настоящая свалка. После многочисленных обращений в мэрии пояснили, что территорию будет убирать подрядчик. По словам местных жителей, мусор действительно убрали, но далеко не весь. Про покос травы на детской площадке тоже забыли. Куряне искренне возмущены состоянием зоны отдыха.





- Вот я пришла с одной сумочкой, и какая грязнота будет от меня. А тут вот ходит молодежь, конечно. Тут испокон веков так было.





- Здесь невыносимо! Это вот то, что внук, надо погулять. Я не знаю, куда это смотрится. Когда приезжал Старовойт, то убрали перед его приездом, а сейчас все опять брошено.





- Вот посмотрите, тут комментарии, как говорится, излишни.





Посмотрите, что делается. В прошлом году было чисто, хорошо убирали. В этом году полное безобразие, везде мусор. Вот пройдите на тот берег, посмотрите. Просто не убирают. А здесь видите, сколько детей? От людей, конечно, зависит, но в данной ситуации вы видите, что нигде не валяется, кроме, как у мусорных урн. А их просто не убирают и не вывозят их вовремя.





- Да, не очень тут чисто. Мы редко бываем, вот только пришли недавно. Всякие люди бывают, есть убирают за собой, все аккуратненько, вот мусорные ящики есть, а есть те, кто бросает, ну, в общем, всякие.