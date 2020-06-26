До конца года планируется переоснастить порядка 397 транспортных средств

Курским перевозчикам компенсируют до 90% расходов при переходе на газ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте кабмина. Согласно документу, нормативы субсидирования в этом году возрастут с 30% до 60%. Еще 30% выделит ПАО «Газпром», благодаря маркетинговой программе. Планируется, что это повысит спрос на газомоторное топливо со стороны россиян.





В Курской области на развитие рынка газомоторного топлива в этом году из федерального и областного бюджетов направят более 94,5 млн рублей. В планах переоборудовать общественный транспорт и коммунальную технику. До конца года планируется переоснастить порядка 397 транспортных средств. В первую очередь отладят процедуру получения субсидии - процесс сократят до 3-5 дней, подчеркнул заместитель председателя регионального комитета транспорта и автодорог Дмитрий Пегов.





В рамках реализации пилотного проекта в Курске введена в эксплуатацию первая заправочная станция, строятся еще две. Параллельно идут переговоры о возможности АГЗС в Железногорске. Новыми заправками смогут пользоваться автомобили, использующие метан как в частных, так и пассажирских, грузовых перевозках и такси.