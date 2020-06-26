  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курским перевозчикам компенсируют до 90% расходов при переходе на газ

До конца года планируется переоснастить порядка 397 транспортных средств

Читайте также

Курским перевозчикам компенсируют до 90% расходов при переходе на газ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте кабмина. Согласно документу, нормативы субсидирования в этом году возрастут с 30% до 60%. Еще 30% выделит ПАО «Газпром», благодаря маркетинговой программе. Планируется, что это повысит спрос на газомоторное топливо со стороны россиян. 

В Курской области на развитие рынка газомоторного топлива в этом году из федерального и областного бюджетов направят более 94,5 млн рублей. В планах переоборудовать общественный транспорт и коммунальную технику. До конца года планируется переоснастить порядка 397 транспортных средств. В первую очередь отладят процедуру получения субсидии - процесс сократят до 3-5 дней, подчеркнул заместитель председателя регионального комитета транспорта и автодорог Дмитрий Пегов. 

В рамках реализации пилотного проекта в Курске введена в эксплуатацию первая заправочная станция, строятся еще две. Параллельно идут переговоры о возможности АГЗС в Железногорске. Новыми заправками смогут пользоваться автомобили, использующие метан как в частных, так и пассажирских, грузовых перевозках и такси.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На Курскую область надвигаются грозы, ливни и град

В Курске на неделю перекроют улицу Никитская

В курском «Авангарде» не выявили заражений коронавирусом

В Курске на проспекте Дружбы укладывают верхний слой асфальта

Росстандарт нашел на курских АЗС суррогатное моторное топливо

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске