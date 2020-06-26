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Лента новостей / В регионе

В Курске рецидивисты взломали гараж и украли автоэлектронику

Одного из грабителей нашли через несколько часов, еще двоих - спустя несколько дней

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У жительницы Курска обокрали гараж. Утром женщина обнаружила, что замок на воротах её гаража взломан и пропало много ценных вещей. 

Завести Hyundai Solaris злоумышленники не смогли, но сняли с машины аккумулятор, навигатор, регистратор и другую автоэлектронику. Также с собой взломщики захватили системный блок компьютера, который хранился в боксе. 

Одного из похитителей задержали в течение нескольких часов. Его вычислили по отпечаткам пальцев - оказалось, что он ранее уже был судим. У мужчины изъяли орудие взлома – монтировку и гаражный замок, который злоумышленники захватили с собой, чтобы не оставлять улик.

Двух подельников рецидивиста также нашли. Через несколько дней весь состав криминального трио давал показания в полиции. Украденное взломщики успели продать своему знакомому. При обыске все вещи изъяли. После завершения следствия их вернут хозяйке. 

За кражу со взломом каждому из фигурантов грозит до 5 лет лишения свободы.
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