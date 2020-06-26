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Росстандарт нашел на курских АЗС суррогатное моторное топливо

Дистиллят газового конденсата не предназначен для автомобилей и загрязняет воздух высокотоксичными веществами

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Росстандарт обнаружил на курских АЗС суррогатное моторное топливо - дистиллят газового конденсата. Об этом на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции сообщил начальник территориальной инспекции ведомства Вадим Казимиров. Совещание прошло в Доме Советов в формате ВКС, его провел губернатор Курской области Роман Старовойт. 

Такой дистиллят не предназначен для автомобилей и загрязняет воздух высокотоксичными веществами. Однако, законодательно его реализация не запрещена. Ситуацию планируется решать на федеральном уровне. Сейчас в правительстве рассматривают предложение Росстандарта о запрете продажи отдельных видов нефтепродуктов.
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