Росстандарт нашел на курских АЗС суррогатное моторное топливо

Дистиллят газового конденсата не предназначен для автомобилей и загрязняет воздух высокотоксичными веществами

Росстандарт обнаружил на курских АЗС суррогатное моторное топливо - дистиллят газового конденсата. Об этом на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции сообщил начальник территориальной инспекции ведомства Вадим Казимиров. Совещание прошло в Доме Советов в формате ВКС, его провел губернатор Курской области Роман Старовойт.





Такой дистиллят не предназначен для автомобилей и загрязняет воздух высокотоксичными веществами. Однако, законодательно его реализация не запрещена. Ситуацию планируется решать на федеральном уровне. Сейчас в правительстве рассматривают предложение Росстандарта о запрете продажи отдельных видов нефтепродуктов.