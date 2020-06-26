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В Курске на проспекте Дружбы укладывают верхний слой асфальта

Сдать объект планируют в конце августа

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Дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальта на проспекте Дружбы. Согласно проекту используется тип асфальта ЩМА-10, рассказал начальник участка Артем Дорошков. 

Строительство дороги «Магистральная улица – проспект Дружбы и улица Просторная в Курске», напомним, ведется в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность трассы - 3 километра 330 метров, по две полосы движения в каждом направлении.

Сейчас на строительстве дороги занято около 85 человек и 35 единиц техники. Работы ведутся по графику. Рабочим предстоит установить около 600 новых дорожных знаков, нанести на проезжую часть горизонтальную разметку термопластиком и озеленить придорожную территорию. Там высадят более 5 тысяч кустарников и порядка 1,5 тысяч саженцев клена и акации, посеют газон. Сдать объект планируют в конце августа.
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