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На Курскую область надвигаются грозы, ливни и град

Погода, по прогнозам, испортится в воскресенье

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На Курскую область надвигаются ливни и град, предупреждают в Центрально-Черноземноном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Погода может испортиться в воскресенье. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Жара при этом останется: ночью до 19 градусов, днем - до 31.

В понедельник местами ожидаются уже ливни и град, и все еще будет тепло - до 27 градусов днем. 

Завтра же, 27 июня будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью термометры покажут до 16 градусов тепла, днем - 25.
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