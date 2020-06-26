На Курскую область надвигаются грозы, ливни и град

Погода, по прогнозам, испортится в воскресенье

На Курскую область надвигаются ливни и град, предупреждают в Центрально-Черноземноном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Погода может испортиться в воскресенье. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Жара при этом останется: ночью до 19 градусов, днем - до 31.





В понедельник местами ожидаются уже ливни и град, и все еще будет тепло - до 27 градусов днем.





Завтра же, 27 июня будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью термометры покажут до 16 градусов тепла, днем - 25.