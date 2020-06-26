сообщает «Радиостанция Вести ФМ».Ландшафт полуострова, на котором располагается новый коттеджный поселок украсит полностью функционирующий речной маяк. Уникальное в мировой практике сооружение будет выполнять прежде всего свою основную функцию, а уже во вторую очередь будет центром притяжения местных жителей и туристов. Необходимость строительства маяка обусловлена тем, что ширина реки Волга в данном месте составляет порядка 400 метров. Многочисленные яхтеры и водные туристы смогут точнее ориентироваться на местности,
Красота полуострова, на котором располагается КП Екатериновка привлекала еще императрицу Екатерину Великую, которая любила останавливаться здесь во время путешествий по Волге или поездок из Москвы в Петербург. Для того чтобы сохранить природное очарование этого места и идеально вписать маяк и другие архитектурные объекты Екатериновки в существующий ландшафт, застройщик, которым является ООО «Ритейл», привлек ведущих мировых специалистов, имеющих колоссальный опыт в строительстве отелей, гольф-клубов и других масштабных объектов.
Конаковский района Тверской области, а именно там будет располагаться новый маяк, получит прекрасную точку притяжения для туристов, желание туристов посетить настоящий маяк может дать толчок в развитии водного туризма региона.
Помимо того, что маяк будет исполнять свои прямые функции, он так же будет предоставляться для проведения каких-либо особенных мероприятий. Гости маяка в полной мере смогут ощутить тяготы службы смотрителя маяка, ведь лифт в конструкции сооружения не предусмотрен, и подниматься любителям эффектных фотографий на вершину сооружения придется во крутой винтовой лестнице.
Екатериновский маяк, по мнению строителей и администрации области, станет настоящим подарком не только для любителей водных видов спорта, прогулки по Волге будут еще безопаснее и атмосфернее, а регион получит новый символ, способный со временем стать его визитной карточкой.
Одним речным маяком на Волге может стать больше
В поселке Екатериновка запланировано возведение третьего в России речного маяка.