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В Курске открываются фитнес-центры, бассейны останутся закрытыми

Фитнес-клубам разрешили работать только с 25% загрузкой

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Сегодня в Курске открываются фитнес-центры. Им разрешили работать только с 25% загрузкой. Бассейны будут пока закрыты. 

С 6 июля откроются кафе и рестораны. Но опять не все - лишь те, что площадью более 100 квадратных метров. Останутся закрытыми и фуд-корты в торговых центрах.

Также возобновится плановая работа стоматологий — и частных, и государственных, и плановый приём в областной клинической больнице. Откроются косметологические кабинеты.

Как пояснил губернатор, сейчас в Курской области около 1200 коек для больных коронавирусом, что значительно превышает рекомендации Роспотребнадзора. 

Роман Старовойт обнадежил: если ситуация с эпидемией не ухудшится, то мы продолжим возвращаться к привычной жизни.
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