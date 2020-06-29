В Курске открываются фитнес-центры, бассейны останутся закрытыми

Фитнес-клубам разрешили работать только с 25% загрузкой

Сегодня в Курске открываются фитнес-центры. Им разрешили работать только с 25% загрузкой. Бассейны будут пока закрыты.





С 6 июля откроются кафе и рестораны. Но опять не все - лишь те, что площадью более 100 квадратных метров. Останутся закрытыми и фуд-корты в торговых центрах.





Также возобновится плановая работа стоматологий — и частных, и государственных, и плановый приём в областной клинической больнице. Откроются косметологические кабинеты.





Как пояснил губернатор, сейчас в Курской области около 1200 коек для больных коронавирусом, что значительно превышает рекомендации Роспотребнадзора.





Роман Старовойт обнадежил: если ситуация с эпидемией не ухудшится, то мы продолжим возвращаться к привычной жизни.