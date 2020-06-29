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Избирательные участки на улицах курские власти организовали по рекомендации Роспотребнадзора

Каждому голосующему все равно выдают маску и перчатки

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Роспотребнадзор и медики рекомендовали провести голосование под тентами или навесами, чтобы рассредоточить избирателей. Так в администрации Курской области объяснили избирательные участки на улицах и во дворах многоэтажек. Несмотря на то, что на улице шансов заразиться меньше, каждому голосующему все равно выдают маску, перчатки и индивидуальную ручку, а также вручают сертификат с подписью губернатора.
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