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Лента новостей / В регионе

Количество заболевших коронавирусом в Курской области превысило 5 тысяч

Вылечились почти 3 тысячи курян

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Количество заболевших коронавирусом в Курской области превысило 5 тысяч. За выходные выявлено более 200 новых случаев. За минувшие сутки - 63, это меньше, чем в субботу и воскресенье (65 и 76).  150 человек за выходные выписаны, всего вылечились почти 3 тысячи курян. К сожалению, еще один пациент - 61-й летний мужчина - скончался. Это 32-й летальный исход в регионе от коронавируса. 

Под медицинским наблюдением остается 2001 пациент, из них 1611 лечатся дома. Также на домашнем карантине под наблюдением медиков остаются 414 человек. Снят карантин с 7656 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 160 человек. 

Курские лаборатории провели почти 101,5 тысячу исследований материала на COVID-19 и более 5850 исследований на антитела к нему.
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