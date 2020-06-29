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Лента новостей / В регионе

Курский мэр намерен оштрафовать «Квадру» и КПД

Они запустили открытые теплосети и земельный участок

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Курский мэр намерен оштрафовать «Квадру» и КПД. Об этом он заявил сегодня на планерке у губернатора. Побывав в Сеймском округе Виктор Карамышев обратил внимание на то, что открытые теплосети «Квадры» и земельный участок, принадлежащий КПД, - находятся в неудовлетворительном состоянии. Хотя они должны сами содержать эти территории в порядке. 
Окружная администрация уже направляла сигналы, но реакции на них не было. Теперь организации-неряхи должны будут заплатить от 100 до 300 тысяч рублей в городскую казну.
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