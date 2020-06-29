  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Хирургический корпус курской БСМП готов к приему пациентов

Там оборудовали 325 коек

Читайте также

Хирургический корпус курской БСМП готов к приему пациентов. Там оборудовали 325 коек, из них 186 подключены к кислороду, также в отделении сделали ремонт. 

На перепрофилирование хирургического корпуса потребовалось 60 млн рублей. Это без учета стоимости оборудования. В реанимации пока установлено 6 из 17 недавно поступивших в больницу аппаратов ИВЛ. Остальные работают в терапевтическом корпусе, который уже принимает пациентов с коронавирусом. В течение месяца должны поступить еще 100 аппаратов ИВЛ, что позволит полностью закрыть потребность БСМП в этом оборудовании.

Компьютерный томограф отремонтировали, второй КТ установят в бывшем онкологическом корпусе. Вскоре их запустят в работу. 

На подготовку корпуса ушло три недели. К слову, ремонта в этом здании не было почти 15 лет.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске восстановят фонтан напротив Мемориала

Завтра на двух улицах Курска на три дня отключат горячую воду

В Курске автомобилистка насмерть сбила пенсионера

Роман Старовойт станет одним из общественных наблюдателей на ЕГЭ в Курской области

В районе фермерского рынка Курска сделают кольцевой маршрут

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске