Там оборудовали 325 коек

Хирургический корпус курской БСМП готов к приему пациентов. Там оборудовали 325 коек, из них 186 подключены к кислороду, также в отделении сделали ремонт.





На перепрофилирование хирургического корпуса потребовалось 60 млн рублей. Это без учета стоимости оборудования. В реанимации пока установлено 6 из 17 недавно поступивших в больницу аппаратов ИВЛ. Остальные работают в терапевтическом корпусе, который уже принимает пациентов с коронавирусом. В течение месяца должны поступить еще 100 аппаратов ИВЛ, что позволит полностью закрыть потребность БСМП в этом оборудовании.





Компьютерный томограф отремонтировали, второй КТ установят в бывшем онкологическом корпусе. Вскоре их запустят в работу.





На подготовку корпуса ушло три недели. К слову, ремонта в этом здании не было почти 15 лет.