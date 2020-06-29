Курский губернатор поручил чиновникам обойти пешком каждый двор

И пообщаться с владельцами зданий

Роман Старовойт сегодня на оперативном совещании поручил главам муниципалитетов и Курска обойти пешком каждый двор. Причем это касается и сел, подчеркнул губернатор. Особое внимание - на фасады, ограждения и чистоту территории. Также глава региона рекомендовал чиновникам пообщаться с владельцами зданий.





«Часто собственник здания берет за аренду большие деньги, а фасады в безобразном состоянии», - заметил Роман Старовойт.





Губернатор уверен, что в течение года все можно привести в порядок. Цитата: «Тогда у наших граждан тоже рука не поднимется ни окурок, ни фантик выбросить».