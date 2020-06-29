В Курской области магазинный воришка похищал из супермаркетов кофе, шоколад и бытовую химию

Говорит, для него это стало развлечением

В Железногорске магазинный воришка похищал из супермаркетов кофе, шоколад и бытовую химию. На счету 33-летнего горожанина 13 краж на общую сумму более 10 тысяч рублей.





Мужчина воровал товары, выбирая момент, когда за ним никто не наблюдал. Он прятал их под одеждой и выходил из павильона. Говорит, что это стало для него развлечением, но иногда он продавал украденное.





К слову, ранее горожанин уже попадал в поле зрения правоохранителей за ряд имущественных преступлений. Теперь он вновь стал фигурантом уголовного дела. Сейчас продолжается проверка его причастности к другим аналогичным кражам, отметили в региональном УМВД.