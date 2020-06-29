Начальник ГИБДД Курской области восстановился на работе через суд

В начале апреля его уволили за то, что раздавал курянам удостоверения членов Общественного Совета Управления ГИБДД, которого на самом деле нет

Начальник региональной ГИБДД Алексей Баланин восстановился на работе через суд. В начале апреля его уволили за то, что раздавал курянам удостоверения членов Общественного Совета Управления ГИБДД, которого на самом деле не создавалось. Формулировка при увольнении звучала как «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Но Баланин с этим не согласился и подготовил иск. Сегодня Ленинский райсуд вынес решение в пользу истца. Кроме этого, с ответчика в пользу Баланина суд постановил взыскать почти 200 тысяч рублей за время вынужденного прогула.





Однако решение суда в законную силу еще не вступило.