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Лента новостей / В регионе

Начальник ГИБДД Курской области восстановился на работе через суд

В начале апреля его уволили за то, что раздавал курянам удостоверения членов Общественного Совета Управления ГИБДД, которого на самом деле нет

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Начальник региональной ГИБДД Алексей Баланин восстановился на работе через суд. В начале апреля его уволили за то, что раздавал курянам удостоверения членов Общественного Совета Управления ГИБДД, которого на самом деле не создавалось. Формулировка при увольнении звучала как «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Но Баланин с этим не согласился и подготовил иск. Сегодня Ленинский райсуд вынес решение в пользу истца. Кроме этого, с ответчика в пользу Баланина  суд постановил взыскать почти 200 тысяч рублей за время вынужденного прогула. 

Однако решение суда в законную силу еще не вступило.
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