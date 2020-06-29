Новый кредитный продукт от МКБ призван помочь заемщикам

«Время возможностей» именно так называется новое кредитное предложение от Московского кредитного банка.

Название продукта объясняется сроком отсрочки по первому платежу, который составляет целых два месяца. Кредитом предусмотрено получение наличных средств, в сумме до трех миллионов рублей, которые можно будет потратить на рефинансирование существующих задолженностей или уменьшение процентных ставок по ним. Кредит «Время возможностей» выдается под 10,9% годовых, срок кредитования составляет от шести месяцев до семи лет.Решение по кредиту принимается в течение часа после подачи заявки. Для оформления которой не будет необходимости в посещении отделения банка, все можно будет сделать через интернет. В случае вынесения положительного решения по заявке, оно будет иметь силу на протяжении следующего месяца.Антикризисный кредитный продукт от Московского кредитного банка будет иметь ограниченное действие. Предоставление средств по программе «Время возможностей» предполагается до 30 сентября 2020 года.