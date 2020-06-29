Роман Старовойт станет одним из общественных наблюдателей на ЕГЭ в Курской области

Сегодня проходят пробные экзамены без школьников

В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Пробные экзамены сегодня пройдут без школьников, чтобы проработать меры безопасности. Но уже в пятницу, 3 июля состоится первый экзамен по литературе, географии и информатике. В Курской области в этот день ЕГЭ пройдет в 38 пунктах сдачи.

Роман Старовойт на прошлой неделе зарегистрировался как общественный наблюдатель на ЕГЭ. Сегодня он подтвердил свое намерение посетить несколько пунктов проведения экзаменов. Когда и в какой школе побывает губернатор, пока не решено.