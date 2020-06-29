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Лента новостей / Происшествия

В Курске автомобилистка насмерть сбила пенсионера

В результате еще одной аварии на больничную койку попал 9-летний пешеход

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28 июня в Курске в ДТП погиб 63-летний мужчина.  Авария произошла примерно в 10 утра в районе дома №107 по улице Карла Маркса. 

Как сообщили в ГИБДД, 33-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ 211540», двигаясь по ул. К. Маркса со стороны п. Косиновский Курского района в направлении пр-та Победы допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате курянин скончался. Отмечается, что водитель была трезвой.

В тот же день около полудня 29-летняя автомобилистка на «Шевроле Авео» сбила 9-летнего мальчика. Авария произошла в районе дома №2 по 3-му Кирпичному переулку. Ребенка с травмами госпитализировали.
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