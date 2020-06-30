  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На новой дороге на проспекте Дружбы Курска обнаружили дефекты

Речь идет об участке, который отремонтировали в прошлом году

Читайте также

На новой дороге на проспекте Дружбы, почти двухкилометровый участок которой отремонтировали в прошлом году, нашли дефекты. Работы выполняло «Суджанское ДРСУ №2». Оказалось, что на новом участке дороги решетки ливневой канализации завышены. Вода в них не уходит, а растекается вокруг. Бортовой камень меняли не везде, а только "исходя из выделенных средств". Это подрядчик исправит за свой счет. 

Госавтоинспекция также выявила несоответствие технических средств при организации дорожного движения. На четной стороне проспекта Дружбы тротуар должны оборудовать его надлежащим образом: поднять бордюрный камень, обозначить участок дорожными знаками «Пешеходная зона» или «Пешеходная дорожка», чтобы водители понимали, какой перед ними дорожный элемент.

Как пояснили в мэрии, теперь необходимо изменить проект организации дорожного движения.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курян снова предупреждают о грозах

Более чем у 20% курян нашли антитела к коронавирусу

Заборы и траншеи продолжают портить пляжный отдых курянам

Курянам предлагают жаловаться на поборы в школах и детсадах на прямую линию комитета образования

В Курске для лечения коронавируса впервые применили антиковидную плазму крови

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске