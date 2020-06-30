На новой дороге на проспекте Дружбы Курска обнаружили дефекты

Речь идет об участке, который отремонтировали в прошлом году

На новой дороге на проспекте Дружбы, почти двухкилометровый участок которой отремонтировали в прошлом году, нашли дефекты. Работы выполняло «Суджанское ДРСУ №2». Оказалось, что на новом участке дороги решетки ливневой канализации завышены. Вода в них не уходит, а растекается вокруг. Бортовой камень меняли не везде, а только "исходя из выделенных средств". Это подрядчик исправит за свой счет.





Госавтоинспекция также выявила несоответствие технических средств при организации дорожного движения. На четной стороне проспекта Дружбы тротуар должны оборудовать его надлежащим образом: поднять бордюрный камень, обозначить участок дорожными знаками «Пешеходная зона» или «Пешеходная дорожка», чтобы водители понимали, какой перед ними дорожный элемент.





Как пояснили в мэрии, теперь необходимо изменить проект организации дорожного движения.