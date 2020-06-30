В расследовании о распределении грантов Росмолодежи трижды упомянули Курскую область

Гранты получают родственники, а проекты будут реализовываться в Москве

На Пикабу опубликовали расследование о распределении грантов Росмолодежи. На него обратило внимание интернет-издание «Секунда». В материале упоминается и Курская область. Причем трижды.





Во-первых, автор отмечает странность того, что многие региональные заявки будут реализовываться в Москве. Среди них и курская.Проект из Курской области «Комплекс мероприятий по укреплению патриотического воспитания современной молодежи Москвы» получил грант на почти на 2,5 млн рублей.





Также автор обращает внимание на регионы, где гранты получают родственники. Например, в Курской области люди с одинаковыми фамилией и отчеством выиграли 1,5-миллионные гранты.





Или же миллионные гранты получают куряне, предположительно друзья, на идентичные проекты.





«Расследование показало, что оценка проектов в грантовых конкурсах Росмолодежи не выдерживает критики, гранты получают лица, так или иначе аффилированные с администрациями, молодежными палатами и региональными представительствами Росмолодежи», - заключает автор, проанализировав ряд регионов страны.