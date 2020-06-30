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В Курске грузчик транспортной компании воровал посылки

Он присвоил чужие золотые украшения и смартфон

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21-летний грузчик одной из транспортных компаний Курска присваивал себе посылки.

В полицию обратились представители администрации транспортной компании. При сверке они обнаружили, что со склада исчезли несколько долго невостребованных посылок. Внутри были золотые украшения и мобильный телефон. 

В первую очередь правоохранители проверили всех сотрудников компании, особенно тех, кто имел доступ в складские помещения. Тогда и выяснилось, что один из грузчиков, воспользовался невнимательностью других сотрудников, которые оставили сейф открытым и похитил посылки.

На допросе курянин признался, как выбирал самые ценные посылки и где продавал их содержимое. Похищенным телефоном он стал пользоваться сам. Часть украденного, в том числе мобильное устройство удалось изъять. 

Возбуждено уголовное дело. Полицейские проверят сколько ещё покупателей могли пострадать от действий этого грузчика. За кражу молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.
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