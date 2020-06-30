Курянам предлагают жаловаться на поборы в школах и детсадах на прямую линию комитета образования

Как отметили в комитете, деньги в фонд помощи класса и школы при необходимости и строго в правовом поле должны собирать не члены родительского комитета

В региональном комитете образования и науки работает прямая линия по вопросам школьных поборов. По телефонам 70-29-39 и 70-05-86 можно сообщить о незаконных сборах не только в школах, но и в детских садах. Также можно написать на адрес электронной почты: gorlin.obr@yandex.ru.





Как отметили в комитете, деньги в фонд помощи класса и школы при необходимости и строго в правовом поле должны собирать не члены родительского комитета, а попечительский совет образовательной организации или другие уполномоченные органы.





Организация такой прямой линии вызвана тем, что в соцсетях куряне продолжают жаловаться на сборы денег в школах и детских садах. К сожалению, сообщения курян зачастую анонимные, что не даёт возможности быстро реагировать на проблему и пресекать нарушения, сетуют в комитете.