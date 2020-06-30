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Более чем у 20% курян нашли антитела к коронавирусу

Это уже переболевшие ковидом или инфицированные в данный момент

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В лаборатории курского кожвендиспансера проводят исследования на наличие в организме человека антител к коронавирусу. Уже выполнено более 3,5 тыс. таких тестов. У 21% курян обнаружили антитела Ig G - значит они уже переболели COVID-19. У 2% есть антитела Ig M и Ig G - это недавно переболевшие пациенты и те, кто находится в состоянии инфицирования. 

Отмечается, что исследования на антитела проводят в плановом режиме для имеющих риск инфицирования медработников, сотрудников учреждений здравоохранения и пациентов ковидных стационаров. Экспресс-тесты на антитела к COVID-19 делают в областной больнице и 4-й горбольнице пациентам, которых привозит скорая помощь. 

Количество таких тестирований планируется увеличить до 500 в сутки.
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