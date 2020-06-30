  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области за день выписано рекордное число пациентов, вылечившихся от коронавируса

При этом зарегистрирована еще одна смерть от коронавирусной пневмонии 

Читайте также

В Курской области за минувший день выписано рекордное число пациентов, вылечившихся от коронавируса, - 163 человека. При этом зафиксировано еще 58 новых случаев заражения. Зарегистрирована и еще одна смерть от коронавируса, 35-я по счету. Умерла 64-летняя женщина.  

Всего на сегодня с учетом всех выздоровеаших, по данным оперштаба, болеют ковидом около 1900 курян. Большая часть, 1,5 тысячи из них лечатся дома. На ИВЛ находятся 20 пациентов, днем ранее было 30.  Также в больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 144 человека. На домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 334 человека. Снят карантин с 7837 курян. 

Курские лаборатории провели около 105 тысяч тестов на COVID-19 и около 7 тысяч - на антитела к нему.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра половина Курска останется без холодной воды

Тарифы на услуги ЖКХ в Курской области сегодня повышаются на 3,6%

Курян снова предупреждают о грозах

Более чем у 20% курян нашли антитела к коронавирусу

Заборы и траншеи продолжают портить пляжный отдых курянам

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске