В Курской области за день выписано рекордное число пациентов, вылечившихся от коронавируса

При этом зарегистрирована еще одна смерть от коронавирусной пневмонии

В Курской области за минувший день выписано рекордное число пациентов, вылечившихся от коронавируса, - 163 человека. При этом зафиксировано еще 58 новых случаев заражения. Зарегистрирована и еще одна смерть от коронавируса, 35-я по счету. Умерла 64-летняя женщина.





Всего на сегодня с учетом всех выздоровеаших, по данным оперштаба, болеют ковидом около 1900 курян. Большая часть, 1,5 тысячи из них лечатся дома. На ИВЛ находятся 20 пациентов, днем ранее было 30. Также в больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 144 человека. На домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 334 человека. Снят карантин с 7837 курян.





Курские лаборатории провели около 105 тысяч тестов на COVID-19 и около 7 тысяч - на антитела к нему.