Тарифы на услуги ЖКХ в Курской области сегодня повышаются на 3,6%

Сейчас повышаются тарифы на электроэнергию, горячую и холодную воду, водоотведение и отопление

В России сегодня повысятся тарифы ЖКХ. Стоимость жилищно-коммунальных услуг сегодня вырастет во всех субъектах федерации.





Для Курской области предельный уровень изменения оплаты за коммуналку составит 3,6%. По отдельным поселениям рост может быть выше еще на 2%, то есть составить до 5,6%.





Сейчас повышаются тарифы на электроэнергию, горячую и холодную воду, водоотведение и отопление. Плата за вывоз мусора также изменится. Но для северо-западной зоны, куда входит Курск и которую обслуживает «Спецавтобаза», тариф снизится, а для юго-восточной, в которую входят Железногорск и Курчатов ( их обслуживает «Экопол»), повысится.





Плата за газ пока останется прежней. Но как только установится оптовая цена на газ, цена для населения на голубое топливо также изменится.





К слову, несколько недель назад министр строительства Владимир Якушев допускал, что этим летом тарифы ЖКХ повышать не будут из-за пандемии. Предполагалось, что это может помочь тем, кто пострадал из-за введённых в стране ограничений. Тем не менее, в итоге чиновники решили, что в таком случае коммунальные службы столкнутся с серьёзным недофинансированием в 2021-ом году.