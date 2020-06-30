Завтра половина Курска останется без холодной воды

Отключения запланированы во всех округах

В четверг, 2 июля половина Курска останется без холодной воды. Это связано с производством неотложных ремонтно-профилактических работ, сообщили в «Курскводоканале».





Так, с 9 утра до 5 вечера будет прекращена подача холодной воды в:





Железнодорожный округ: завокзальный и привокзальный районы, районы Стрелецкой слободы и Цыганского бугра;





Сеймский округ: район КЗТЗ, Песковские улицы и переулки, ул.Прогонные, Энгельса с прилегающими, Литовская с переулсками, Даньшинская с переулками, Шоссейные переулки;





Самые масштабные отключения ждут Центральный округ. Воды не будет на улицах Ленина, Радищева, Димитрова, Семеновская, Халтурина, Коммунистическая, Кузнечная, Сторожевая, Горького, Ватутина, Мирная, К.Зеленко, Уфимцева, Можаевская, С.Саровского, Московская пл., ул.Челюскинцев, пл.Перекальского, Гоголя, Павлова, Садовая, Золотая, Кирова, Почтовая, Марата, Урицкого, Кр.Площадь, ул.Сосновская, Ендовищенская, Володарского, Блинова, Л.Толстого, Лысая Гора, Ямскую и прилегающие к ним, К. Маркса №№ 12; 14; 31а; 33; 47; 51, ул.Никитскую, 4, 4б, 6, 8; Ахтырская, Ендовищенская, Ахтырская, Ломакина, 1; 3; ул.Кр.Октябрь, Межевая, Пушкарные и Офицерские улицы и переулки, ул.Дзержинского, ул.Пирогова, К.Армии, Пионеров, Большевиков, Суворовская, Суворовские переулки, Аэродромная и Аэродромные переулки, ул.Звездная, ул. Бойцов 9 Дивизии, Мичурина, Фатежские, Запольная, Пучковка, улицы Орловские, ул.50 лет Октября, Студенческая, Хрущева (№12;14;16;28-44), пр.Дружбы (за исключением №№22-30), район индивидуальной застройки Северо-Западного района, Студенческая, пр.Сергеева, ул.Веспремская, пр.Энтузиастов (нечетные номера домов), пр.В.Клыкова, пр.Н.Плевицкой, А.Невского, пл.Добролюбова, ул.В.Луговая, Верхняя и Нижняя Казацкие, ул.Скорятина, ул.Гайдара, С.Перовской, ул.Советская, ул.К.Либкнехта, ул.Щепкина, ул.Ломоносова, Чехова, Чернышевского, Овечкина, Бочарова, Белинского, Чумаковского, Дружининская, Малиновая, Н.Луговая.





Кроме этого будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше 1-2-го этажа): в Северо-Западном жилом районе Энтузиастов (четные номера домов), Хрущева (нечетные номера домов), Воробъева, Косухина, Мыльникова, Майский бульвар (четные номера домов), микрорайон «СХА» и проспект Победы.

Курян просят сделать необходимый запас воды.





Справки по телефону 70-06-14.