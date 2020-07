ЧАС НЕЗАВИСИМОЙ МУЗЫКИ 30.06.2020

1. Toby Ernest - Rescue Me (Laid Back Remix) (Rescue Me (EP) ‘2019)

2. Bew Nalance - Романтика (Олег Чубыкин cover) (№1 (EP) ‘2020)

3. The Midnight - Dance With Somebody (Monsters ‘2020)

4. Dooby Douglas - DASAEV (Date Sim ‘2019)

5. Paper Idol - Ready for Love (Money For Flowers‘2020)

6. ON ROBOT – Touch (single ‘2020)

7. Angèle - Oui ou non (Marlin Remix) ‘2020

8. The Chain Gang of 1974 - Bends (feat. Twinkids) (Honey Moon Drips ‘2020)

9. Client Liaison - Champagne Affection (single ‘2019)

10. Fancy Feelings, Animal Feelings, Fancy Colors feat. Anya Marina - NYLA (NYLA The Remixes (EP) ‘2020)

11. Anoraak - Body Language (VA - MORE OR LESS DISCO. Partyfine vol. 5 ‘2020)

12. Sandra de Sa - Olhos Coloridos (kryptogram Edit) ‘2020

13. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants (Hypnotized Roosevelt Extended) ‘2020

14. Kid Francescoli feat. Samantha - Eu Quero (Lovers ‘2020)

15. Big Wild - Touch (Poolside Remix) ’2020

16. Simon et Simone - Ballo senza di te (single ‘2020)

17. Midnight Generation & Robot - No Digas Nada (single ‘2020)

18. Fertita - La Búsqueda (feat. Salfuman) (Pasarela ‘2020)

19. Talking Tokyo - Times Are Changing (single ‘2020)

20. GASHI – Paranoid (single ‘2020)

21. Bolivard - La vie (single ‘2019)

22. Zackey Force Funk - Around My Way (4 X 4 Scorpion ‘2019)

23. Funk Leblanc, Madeleine Wood - The Fix (Champion Edition Hyper Fighting Remix) ‘2020

24. The Magician - Disco Romance’ (Renaissance (EP) ‘2020)

25. Claire Laffut - Vérité (Borussia Remix) ‘2020

26. Louis La Roche - Dive (feat. HEDDIE) (Saturday Night Griever ‘2020)

27. Miami Horror, Clear Mortifee - Luv Is Not Enough (Lazywax Remix) (Luv Is Not Enough (Remixes) (EP)‘2020)

28. Neon Arcade - Valley Girl (single ‘2020)

29. Middle And End - Dreaming Out Loud (single ‘2018)

30. SOCIALS - Lost in the Night (single ‘2020)

31. Ehla - Pas d'ici (Pas d'ici ‘2020)

32. Child Of The Parish - Relic Of The Past (single ‘2020)

33. THE WLDLFE - You Don't Love Me (Like You Used To) (single ‘2020)

34. Nina - Automatic Call (The New Division Remix) (Automatic Call (EP) ‘2019

35. Paper Idol - Chigasaki Warriors (Money for Flowers (EP) ’2020)

36. Midnight Generation - Calling You (Ley DJ Remix) ’2020

37. Paco Versailles - Shangri La (single ‘2019)

38. DOPAMOON - Who Says (feat. Batuk) (Bolivard Remix) ‘2020

39. Yuksek - Corcovado (feat. Fatnotronic) (NOSSO RITMO ‘2020)

40. Woolfy, Projections - Cruel Summer (Musumeci Wax on Remix) (Cruel Summer (Musumeci Remixes) (single ‘2020)

41. Latroit x Fred Falke & Zen Freeman - Hungover Ft Charlz (single ‘2020)

42. Magoo - Don't Put It On a Shelf (single ‘2020)

43. Purple Disco Machine - In My Arms (In My Arms 12" ‘2020)

44. Mind Enterprises, Purple Disco Machine - Mont Blanc (Purple Disco Machine Remix) (Extended) (single ‘2020)

45. LEFTI feat. Nicki B the Vagabond - I Can't Get Enough (single ‘2020)

46. Limón Limón - Barcelona Night (single ‘2020)

47. Miel De Montagne - Relax le plexus (single ‘2020)

48. Classixx - One More Song (feat. Roosevelt) (single ‘2020)

49. Duke Dumont - Nightcrawler (feat. Say Lou Lou) (Tensnake Extended Mix) ‘2020

50. Betamaxx - Disco Dreamgirl (FM Attack Remix) (single ‘2020)

51. Robert Calvin - Blind Vision (Methods Of Dance 12" ‘2004)

52. Robert Parker - A Light In The Dark (feat. Doubleboy) (Club 707 ‘2020)

53. NeverMann - All 4 U (single ‘2020)