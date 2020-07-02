  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В 70 миллионов обошлись Курской области меры безопасности на избирательных участках

12 млн потратили на антисептики и средства дезинфекции

Читайте также

Накануне завершилось общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию. В Курской области, по данным   регионального Избиркома, проголосовали больше 55% избирателей. Чтобы никто из них не подхватил инфекцию, каждому выдавали одноразовые перчатки и маски, а также ручки и дезинфицировали помещения.
 На все про все местные власти потратили 70 миллионов рублей, сообщают "Курские известия" со ссылкой на портал госзакупок. Например, 12 млн потратили на антисептики и средства дезинфекции, примерно по 10,5 - на закупку одноразовых медицинских халатов и масок. На 8,5 миллионов закупили одноразовых перчаток, антисептических салфеток и бесконтактных термометров.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Главврач курской наркологической больницы напомнил автолюбителям, что введение новых правил тестирования отложено

Курская область. Суд отправил многодетного отца, по вине которого в пожаре погибли трое детей, в колонию

Под Курском полицейские уничтожили больше 10 соток конопли

Россвязь и дочерние ведомственные предприятия приняли участие в организации голосования по поправкам в Конституцию РФ

В Курске из-за непотушенной сигареты погиб 85-летний пенсионер

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске