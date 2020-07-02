В 70 миллионов обошлись Курской области меры безопасности на избирательных участках

12 млн потратили на антисептики и средства дезинфекции

Накануне завершилось общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию. В Курской области, по данным регионального Избиркома, проголосовали больше 55% избирателей. Чтобы никто из них не подхватил инфекцию, каждому выдавали одноразовые перчатки и маски, а также ручки и дезинфицировали помещения.

На все про все местные власти потратили 70 миллионов рублей, сообщают "Курские известия" со ссылкой на портал госзакупок. Например, 12 млн потратили на антисептики и средства дезинфекции, примерно по 10,5 - на закупку одноразовых медицинских халатов и масок. На 8,5 миллионов закупили одноразовых перчаток, антисептических салфеток и бесконтактных термометров.