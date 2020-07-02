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Лента новостей / В регионе

Число выздоровевших от коронавируса курян снова превысило число заболевших

Выявлено еще 55 случаев, выписано 79 пациентов

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В Курской области выявлено еще 55 случаев коронавируса, сообщает местный оперштаб. Выписанных пациентов снова больше - 79. С учетом всех выздоровевших, ковидом у нас сейчас болеют около 1900 курян. Из них почти 1,5 тысячи - лечатся дома. При этом 20 пациентов находятся на ИВЛ в стационарах. 

Зарегистрирована еще одна, 36-я смерть от COVID-19 в регионе - скончался 54-летний мужчина. 

Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 277 человек. Снят карантин с 7996 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 140 человек. 

Курские лаборатории провели уже 106,5 тысяч исследований на коронавирус и более 7 тысяч - на антитела к нему.
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