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Лента новостей / В регионе

Почти 74% курян проголосовали за принятие поправок к Конституции

Против высказались 25,35%

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По результатам обработки всех протоколов в Курской области за принятие поправок к Конституции проголосовали 73,92% курян, против поправок высказались 25,35%, сообщает региональный Избирком. Явка составила 57,82%. 

Голосование в Курской области признано состоявшимся. 

В целом по стране примерно 78% избирателей поддержали поправки, 21% проголосовал против. Такие данные приводит Центризбирком после обработки 100% бюллетеней. Явка составила почти 65%. 

Единственным российским регионом, где большинство жителей проголосовало против поправок, стал Ненецкий автономный округ. Не поддержали поправки также россияне, голосовавшие в Нью-Йорке.

Рекордсменами по поддержке поправок стали Чечня, Тува и Крым – там «За» голосовали более 90% избирателей.
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