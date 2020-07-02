Почти 74% курян проголосовали за принятие поправок к Конституции

Против высказались 25,35%

По результатам обработки всех протоколов в Курской области за принятие поправок к Конституции проголосовали 73,92% курян, против поправок высказались 25,35%, сообщает региональный Избирком. Явка составила 57,82%.





Голосование в Курской области признано состоявшимся.





В целом по стране примерно 78% избирателей поддержали поправки, 21% проголосовал против. Такие данные приводит Центризбирком после обработки 100% бюллетеней. Явка составила почти 65%.





Единственным российским регионом, где большинство жителей проголосовало против поправок, стал Ненецкий автономный округ. Не поддержали поправки также россияне, голосовавшие в Нью-Йорке.





Рекордсменами по поддержке поправок стали Чечня, Тува и Крым – там «За» голосовали более 90% избирателей.