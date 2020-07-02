Курские чиновники отчитались о подготовке к отопительному сезону

Жители Курска всё ещё помнят серьёзную аварию в северо-западном районе в нынешнем году и опасаются, что, несмотря на постоянные ремонты теплосетей, подобное может повториться вновь

В Курской области полным ходом идут подготовительные работы по подготовке к предстоящему осеннее-зимнему отопительному сезону. Жители Курска всё ещё помнят серьёзную аварию в северо-западном районе в нынешнем году и опасаются, что, несмотря на постоянные ремонты теплосетей, подобное может повториться вновь. О процессе подготовки региона к зиме и функционировании сферы ЖКХ в целом подробно отчитались в Доме Советов, передает телеканал « ТАКТ ».





Алексей Смирнов, заместитель губернатора: «Несмотря на коронавирус, был как обычно это делается создан весной штаб по подготовке к зиме, разбору полётов, которые нам ушедшая зима принесла. Мы планово начали этими вопросами заниматься».





На сегодняшний день подготовка оценивается специалистами комитета ЖКХ на уровне 39 процентов. На эти цели планируется потратить порядка 2 млрд рублей из бюджетов разного уровня. По всем объектам работа идёт по графику, заверил Смирнов. Продолжается практика, которую начали в Курской области впервые в прошлом году – обход абсолютно всех многоквартирных домов силами местной жилищной инспекции.





Алексей Смирнов: «Паспорт готовности по каждому дому мы выдаём только после того, как специалисты жилищной инспекции одобрили это. Да, есть у нас 5 382 дома. Большая работа, все придётся пройти. Есть те, кто отстаёт. В прошлом году мы выявили таких домов чуть больше 400».





Игорь Афонькин, начальник государственной жилищной инспекции Курской области: «Есть время заблаговременно обратить внимание управляющих компаний на те проблемы, которые возникают. К чести подавляющего большинства УК , они справляются. По итогам прошлого года уже принимаются определённые административные решения, закончились судебные тяжбы. Признана вина ряда управляющих компаний за неподготовку к зиме и сейчас ставится вопрос лицензионной комиссии о лишении их лицензии».





Не менее волнующим вопросом для курян является буквально еженедельное отключение холодной воды в разных округах города. В ближайший четверг без неё останется подбавляющее количество горожан. Потребители возмущены обширным списком адресов, которым придётся терпеть неудобства. Однако в администрации области уверяют: работы плановые и необходимые.





Алексей Смирнов: «Потому что мы будем проводить ремонтные работы на Киевском водозаборе. Он питает весь город. Мы такие работы проводим 2 раза в год, они идут в рамках подготовки к зиме. Без них обойтись нельзя. Сейчас необходимо по регламенту это сделать».





При этом специалисты просят курян отнестись с пониманием к неотложным работам. Ведь раньше воду отключали на гораздо более длительное время, а теперь всего лишь на 8 часов.