  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В России

Россвязь и дочерние ведомственные предприятия приняли участие в организации голосования по поправкам в Конституцию РФ

Россвязь и другие подведомственные предприятия приняли участие в организации голосования по правкам в Конституцию РФ. 

Читайте также

О проделанной работе рассказал Олег Духовницкий, являющийся главой агентства. По его словам, для обеспечения функционирования инфраструктуры и обеспечения безопасности передачи данных о голосах была создана специальная рабочая группа в составе заместителя руководителя Россвязи Романа Шередина, глав управления госуслуг по связи Тариэля Гаппоева и его первого зама Олега Васильева.

Ведомственная организация провела оповещение всех операторов связи сразу после того, как были утверждены дни проведения голосования. Все компании получили указания по регламенту Минкомсвязи. Операторы сообщили о готовности по технической части и ГАС «Выборы».

Для обеспечения безопасности и постоянного контроля на местах размещения участков было настроено видеонаблюдение. Операторы должны были организовать бесперебойный трафик, так как трансляция велась по интернету. Также специалисты постоянно следили за неправомерной блокировкой IP-адресов, не допуская подобные инциденты. Силами операторов и Россвязи была обеспечена постоянная связь ЦИК, Минкомсвязи и оперативной группы ФЦИ.

Проблемные моменты и их оперативная ликвидация


 За весь период голосования было зафиксировано всего 1057 отказов, большая часть из которых пришлась на проблемы с электроснабжением. Более 1000 неисправностей удалось устранить в кратчайшие сроки. В ликвидации проблемы были задействованы аварийно-восстановительные бригады, выделенные операторами связи. Всего в их состав вошло более 7,5 тысячи профильных специалистов. Стационарные повреждения устранялись в среднем за 2 часа. Самый длительный ремонтный процесс занял 8 часов.
В организации технического обеспечения избирательных участков принимала участие и ФГУП «Главный центр социальной связи». За две недели Спецсвязь доставила примерно 72 миллиона бюллетеней на 1,9 тысячи участков. В период с 25 июня по 3 июля «Космическая связь» работала в режиме 24 на 7.

По данным издания «Актуальные новости», 11 июня в обиходе появилась марка, посвященная голосованию по правкам в Конституции. Ее тираж составил порядка 250 тысяч экземпляров. Голосование проходило при поддержке крупных российских вузов, среди которых ПГУТИ, МТУСИ и Смоленский колледж телекоммуникаций. На участках установили все средства защиты, необходимые в условиях пандемии коронавируса. Все, кто приходил на них, должны были измерить температуру и иметь при себе маски и перчатки. Также для отметок в бюллетенях применялись одноразовые ручки.

В ходе голосования Россвязь отвечала за:
  • Работу с ОРГ ФЦИ при ЦИК РФ;
  • Взаимодействие с СЦ Минкомсвязи РФ;
  • Устранение неисправностей в сетях операторов и курирование подведомственных организаций;
  • Предоставление информации о нарушениях или неполадках в работе, а также об их устранении.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Главврач курской наркологической больницы напомнил автолюбителям, что введение новых правил тестирования отложено

Курская область. Суд отправил многодетного отца, по вине которого в пожаре погибли трое детей, в колонию

Под Курском полицейские уничтожили больше 10 соток конопли

В Курске из-за непотушенной сигареты погиб 85-летний пенсионер

Куряне и ЛДПР раскритиковали идею обустройства экопарковки в Первомайском парке

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске