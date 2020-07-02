Россвязь и дочерние ведомственные предприятия приняли участие в организации голосования по поправкам в Конституцию РФ

Ведомственная организация провела оповещение всех операторов связи сразу после того, как были утверждены дни проведения голосования. Все компании получили указания по регламенту Минкомсвязи. Операторы сообщили о готовности по технической части и ГАС «Выборы».
Для обеспечения безопасности и постоянного контроля на местах размещения участков было настроено видеонаблюдение. Операторы должны были организовать бесперебойный трафик, так как трансляция велась по интернету. Также специалисты постоянно следили за неправомерной блокировкой IP-адресов, не допуская подобные инциденты. Силами операторов и Россвязи была обеспечена постоянная связь ЦИК, Минкомсвязи и оперативной группы ФЦИ.
Проблемные моменты и их оперативная ликвидация
За весь период голосования было зафиксировано всего 1057 отказов, большая часть из которых пришлась на проблемы с электроснабжением. Более 1000 неисправностей удалось устранить в кратчайшие сроки. В ликвидации проблемы были задействованы аварийно-восстановительные бригады, выделенные операторами связи. Всего в их состав вошло более 7,5 тысячи профильных специалистов. Стационарные повреждения устранялись в среднем за 2 часа. Самый длительный ремонтный процесс занял 8 часов.
В организации технического обеспечения избирательных участков принимала участие и ФГУП «Главный центр социальной связи». За две недели Спецсвязь доставила примерно 72 миллиона бюллетеней на 1,9 тысячи участков. В период с 25 июня по 3 июля «Космическая связь» работала в режиме 24 на 7.
По данным издания «Актуальные новости», 11 июня в обиходе появилась марка, посвященная голосованию по правкам в Конституции. Ее тираж составил порядка 250 тысяч экземпляров. Голосование проходило при поддержке крупных российских вузов, среди которых ПГУТИ, МТУСИ и Смоленский колледж телекоммуникаций. На участках установили все средства защиты, необходимые в условиях пандемии коронавируса. Все, кто приходил на них, должны были измерить температуру и иметь при себе маски и перчатки. Также для отметок в бюллетенях применялись одноразовые ручки.
В ходе голосования Россвязь отвечала за:
- Работу с ОРГ ФЦИ при ЦИК РФ;
- Взаимодействие с СЦ Минкомсвязи РФ;
- Устранение неисправностей в сетях операторов и курирование подведомственных организаций;
- Предоставление информации о нарушениях или неполадках в работе, а также об их устранении.