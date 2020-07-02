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В Курске из-за непотушенной сигареты погиб 85-летний пенсионер

ЧП произошло минувшей ночью в квартире одной из многоэтажек на проспекте Клыкова

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В Курске на пожаре погиб 85-летний пенсионер. ЧП произошло минувшей ночью в квартире одной из многоэтажек на проспекте Клыкова. Сообщение о возгорании поступило в «Службу спасения» около часа ночи. Прибывшие пожарные пламя потушили, но оно успело повредить мебель, закоптить стены и потолок. В процессе тушения пожара спасатели  обнаружили труп пенсионера. 

Также огнеборцы эвакуировали 15 жителей подъезда, где горела квартира. 

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.
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