Курская область. Суд отправил многодетного отца, по вине которого в пожаре погибли трое детей, в колонию

Пристенский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении многодетного отца, по вине которого погибли трое его детей. 30-летнего селянина признали виновным по ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст.168 УК РФ (повреждение имущества по неосторожности). Трагедия, напомним, разыгралась в ноябре прошлого года.





Как установлено в суде, мужчина проживал в частном доме в поселке Пристень вместе с супругой и четырьмя малолетними детьми. Вечером 10 ноября он, находясь в комнате, уронил тлеющую сигарету на кровать, где спали дети. Молодой отец был пьяным и, не заметив этого, уснул.

От незатушенной сигареты возник пожар, в котором погибли трое малолетних детей: две девочки 5-ти и 4-х лет и 3-летний мальчик.





Отец семейства и 25-летняя мать успели покинуть горящий дом с годовалым младенцем.





Как отмечают в региональной прокуратуре, дом, в котором жила семья получила супруга подсудимого, как сирота. В результате пожара он был сильно поврежден огнем. Бюджету Курской области причинен ущерб более чем в полмиллиона рублей.





Суд назначил селянину наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.





Приговор в законную силу еще не вступил.