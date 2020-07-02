  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курская область. Суд отправил многодетного отца, по вине которого в пожаре погибли трое детей, в колонию

Из-за его непотушенной сигареты начался пожар 

Читайте также

Пристенский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении многодетного отца, по вине которого погибли трое его детей. 30-летнего селянина признали виновным по ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст.168 УК РФ (повреждение имущества по неосторожности). Трагедия, напомним, разыгралась в ноябре прошлого года.

Как установлено в суде, мужчина проживал в частном доме в поселке Пристень вместе с супругой и четырьмя малолетними детьми. Вечером 10 ноября он, находясь в комнате, уронил тлеющую сигарету на кровать, где спали дети. Молодой отец был пьяным и, не заметив этого, уснул.
От незатушенной сигареты возник пожар, в котором погибли трое малолетних детей: две девочки 5-ти и 4-х лет и 3-летний мальчик.

Отец семейства и 25-летняя мать успели покинуть горящий дом с годовалым младенцем.

Как отмечают в региональной прокуратуре, дом, в котором жила семья  получила супруга подсудимого, как сирота. В результате пожара он был сильно поврежден огнем. Бюджету Курской области причинен ущерб более чем в полмиллиона рублей.

Суд назначил селянину наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу еще не вступил.


ФОТО - ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Главврач курской наркологической больницы напомнил автолюбителям, что введение новых правил тестирования отложено

Под Курском полицейские уничтожили больше 10 соток конопли

Россвязь и дочерние ведомственные предприятия приняли участие в организации голосования по поправкам в Конституцию РФ

В Курске из-за непотушенной сигареты погиб 85-летний пенсионер

Куряне и ЛДПР раскритиковали идею обустройства экопарковки в Первомайском парке

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске