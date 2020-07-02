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Главврач курской наркологической больницы напомнил автолюбителям, что введение новых правил тестирования отложено

Он попросил курян не создавать ажиотаж в надежде получить новую справку

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Главврач курской наркологической больницы в соцсетях обратился к курянам с призывом не создавать ажиотаж в надежде получить новую справку, чтобы потом поменять водительские права.  Тем более, что срок ее действия ограниче. Доктор напомнил, что введение новых правил тестирования кандидатов в водители отложено еще на полгода - до 1 января. Более того, в новой версии, скорее всего, не будет обязательного исследования на хронический алкоголизм. Его придется пройти только тем, у кого психиатр-нарколог обнаружит клинические признаки постоянного употребления алкоголя или похмельного синдрома при прерывании запоя, а также тем, кто уже был лишен прав за пьяную езду. 

Добавим, сейчас в диспансере в первую очередь принимают курян, которые заканчивают обучение в автошколах или которым права необходимы для осуществления профессиональной деятельности.
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