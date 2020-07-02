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Лента новостей / В регионе

Курский фермер готов платить компенсацию за погибших пчёл

Но только если его вину докажут

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Фермер из Курской области, сельхозпредприятие которого пасечники обвиняют в гибели пчёл, готов платить компенсацию за погибших насекомых. Но только если его вину докажут. Однако аграрий в этом сомневается, поскольку рядом расположено ещё несколько полей с рапсом, которые также подвергались обработке и принадлежат другим аграрным предприятиям. Речь идет о Суджанском районе, где начали регистрировать падёж пчёл. 

Сейчас прорабатывается вопрос о лабораторном исследовании со всех близлежащих полей. В случае, если виновными в гибели пчелосемей окажутся несколько фермеров, они понесут солидарную ответственность, сообщили в региональном комитете АПК. 

Также отмечается, что для предотвращения гибели пчел в Курской области продолжается работа по паспортизации пасек, разработан единый реестр пчеловодов с информацией о руководителях сельхозпредприятий, паспортах пасек, сроках и местах их пребывания. На сайте комитета АПК и в районных печатных изданиях размещается информация о предстоящей обработке полей химикатами.
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