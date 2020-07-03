  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В двух округах Курска на следующей неделе будут отключать свет

Работы в электросетях намечены в Сеймском и Железнодорожном округах

Читайте также

В двух округах Курска на следующей неделе будут отключать свет. Там запланированы работы в электросетях. Без электроэнергии какое-то время придется провести жителям следующих улиц города: 

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
 
С 6 по 10 июля с 9-00 до 15-00: 
ул. Комарова 13/21, ул. Дейнеки 17-21, ул. Призоводская 2-16, 20-56, ул. Центральная 1-19, 2-20, ул. Призаводской проезд 5-19/21, ул. Призаводской переулок 7-19, ул. Осенняя 2а-8, 1-49, ул. Привокзальная 1а, 2-16, ул. Трубная 4-36, 1-85, ул. Трубный переулок 1-9. 

С 6 по 10 июля с 9-00 до 16-30: 

ул. Пионеров 28-36, 21/39-33/44, ул. Дружининская 17-39, 12-28, ул. Моностырская балка, ул. Тихая, ул. Яблоневая.

Телефон для справок: 32-32-15. 

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

9 июля с 13-30 до 16-00: 
ул. Ухтомского 19/5, 25, ул. Республиканская 4, ул. Станционная 22-40, 27-39.

Телефон для справок: 26-32-10. 

В Центральном округе отключений не запланировано. Телефон для справок: 32-40-89.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске решили развивать сапсёрфинг

В 6-ю горбольницу Курска поступило 11 аппаратов ИВЛ

На пожаре в курской деревне погибли два брата из «группы риска»

На курские трассы вернулись треноги

Выпускники курских школ сегодня сдают ЕГЭ по географии, литературе и информатике

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске