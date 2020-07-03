Работы в электросетях намечены в Сеймском и Железнодорожном округах

В двух округах Курска на следующей неделе будут отключать свет. Там запланированы работы в электросетях. Без электроэнергии какое-то время придется провести жителям следующих улиц города:





В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 6 по 10 июля с 9-00 до 15-00:

ул. Комарова 13/21, ул. Дейнеки 17-21, ул. Призоводская 2-16, 20-56, ул. Центральная 1-19, 2-20, ул. Призаводской проезд 5-19/21, ул. Призаводской переулок 7-19, ул. Осенняя 2а-8, 1-49, ул. Привокзальная 1а, 2-16, ул. Трубная 4-36, 1-85, ул. Трубный переулок 1-9.





С 6 по 10 июля с 9-00 до 16-30:





ул. Пионеров 28-36, 21/39-33/44, ул. Дружининская 17-39, 12-28, ул. Моностырская балка, ул. Тихая, ул. Яблоневая.





Телефон для справок: 32-32-15.





В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:





9 июля с 13-30 до 16-00:

ул. Ухтомского 19/5, 25, ул. Республиканская 4, ул. Станционная 22-40, 27-39.





Телефон для справок: 26-32-10.





В Центральном округе отключений не запланировано. Телефон для справок: 32-40-89.