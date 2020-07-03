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Лента новостей / Происшествия

В Курске иномарка загорелась, въехав в столб. Двое пострадавших

Авария произошла на улице Карла Маркса

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Вечером 2 июля в Курске спасатели тушили загоревшийся автомобиль. Авария произошла примерно в половину шестого напротив дома № 118 по улице Карла Маркса. 

Как сообщили в ГИБДД, 35-летний водитель автомобиля «Брилианс» ехал со стороны улицы Фестивальная в направлении проспекта Победы. Не справившись с управлением, он совершил наезд на световую опору. В результате столкновения произошло возгорание в моторном отсеке, добавляют в региональном МЧС. За две минуты пожар потушили подоспевшие огнеборцы. 

В результате ДТП водитель автомобиля и его 39-летняя пассажирка получили ранения, их доставили в 4-ю горбольницу.
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