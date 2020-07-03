  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курский губернатор продлил режим повышенной готовности еще на две недели

До 19 июля сохраняется ряд ограничений

Читайте также

Надеяться на скорую отмену всех коронавирусных ограничений в Курской области пока не приходится. Губернатор продлил режим повышенной готовности еще на две недели - до 19 июля. Это значит, что остаются закрытыми развлекательные центры, кинотеатры, ночные клубы, массажные салоны, бани и бассейны, сохраняется масочный режим.

При этом с понедельника возобновят работу косметические кабинеты, стоматологии смогут оказывать плановую терапевтическую помощь, в областной клинической больнице снова начнется плановый прием пациентов. 

Откроются и некоторые заведения общепита: только те из них, что площадью более 100 квадратных метров. Любимые многими курянами фудкорты останутся под замком. 

Разрешены также спортивные сборы для участников сборных команд  Курской области и России.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске решили развивать сапсёрфинг

В 6-ю горбольницу Курска поступило 11 аппаратов ИВЛ

На пожаре в курской деревне погибли два брата из «группы риска»

На курские трассы вернулись треноги

Выпускники курских школ сегодня сдают ЕГЭ по географии, литературе и информатике

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске