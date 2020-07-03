Курский губернатор продлил режим повышенной готовности еще на две недели

До 19 июля сохраняется ряд ограничений

Надеяться на скорую отмену всех коронавирусных ограничений в Курской области пока не приходится. Губернатор продлил режим повышенной готовности еще на две недели - до 19 июля. Это значит, что остаются закрытыми развлекательные центры, кинотеатры, ночные клубы, массажные салоны, бани и бассейны, сохраняется масочный режим.





При этом с понедельника возобновят работу косметические кабинеты, стоматологии смогут оказывать плановую терапевтическую помощь, в областной клинической больнице снова начнется плановый прием пациентов.





Откроются и некоторые заведения общепита: только те из них, что площадью более 100 квадратных метров. Любимые многими курянами фудкорты останутся под замком.





Разрешены также спортивные сборы для участников сборных команд Курской области и России.