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Лента новостей / В регионе

Экопарковка в Первомайском парке Курска будет временной

Бесплатная автостоянка предназначается для всех горожан, которые приезжают в парк или по делам в госучреждения

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Экопарковка в Первомайском парке Курска будет временной. Она будет действовать до строительства на этом месте нового здания кукольного театра, которое сейчас проектируется. Об этом сообщили в региональной администрации. Ранее куряне выразили недовольство по поводу решения властей организовать парковочные места в парке и стали задавать чиновникам множество вопросов. 

В Доме Советов сегодня нововведение объяснили тем, что «центр Курска сегодня нуждается в дополнительных парковочных местах, и эта бесплатная автостоянка предназначается для всех горожан, которые приезжают в парк или по делам в госучреждения».
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