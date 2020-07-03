Бесплатная автостоянка предназначается для всех горожан, которые приезжают в парк или по делам в госучреждения

Экопарковка в Первомайском парке Курска будет временной. Она будет действовать до строительства на этом месте нового здания кукольного театра, которое сейчас проектируется. Об этом сообщили в региональной администрации. Ранее куряне выразили недовольство по поводу решения властей организовать парковочные места в парке и стали задавать чиновникам множество вопросов.





В Доме Советов сегодня нововведение объяснили тем, что «центр Курска сегодня нуждается в дополнительных парковочных местах, и эта бесплатная автостоянка предназначается для всех горожан, которые приезжают в парк или по делам в госучреждения».