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Лента новостей / В регионе

Выпускники курских школ сегодня сдают ЕГЭ по географии, литературе и информатике

Экзамены сдают только те, кто поступает в вузы. Аттестаты всем выпускникам уже выдали по текущим годовым оценкам

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Сегодня в России стартовала основная волна ЕГЭ.  Выпускники сдают географию, литературу и информатику. Организаторы госэкзамена, учителя и наблюдатели в этом году находятся в масках и перчатках. Школьные кабинеты перед каждым экзаменом дезинфицируют и проветривают. На входе установлены дозаторы с антисептиками. В аудиториях детей рассаживают на расстоянии в 1,5 метра, каждому перед экзаменом измеряют температуру. 

6 и 7 июля пройдет самый массовый экзамен по русскому языку. В Курской области его будут сдавать более четырех тысяч абитуриентов. 

Отличительная особенность ЕГЭ в этом году - его сдают только для те, кто планирует поступать в вузы. Таких выпускников в регионе более 4,5 тысяч. Между тем, как отметила председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко, аттестаты всем выпускникам уже выдали по текущим годовым оценкам. 

В остальном же все по-прежнему. За ходом экзаменов следят общественные наблюдатели. Если выпускника поймают с мобильным телефоном, результаты аннулируют, а пересдать их в этом году будет нельзя. 
 
Для тех же, кто не сможет сдать экзамены в основной период из-за болезни, предусмотрены резервные и дополнительные дни; их в расписании достаточно. Основной период ЕГЭ закончится 25 июля, дополнительный – 8 августа.
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