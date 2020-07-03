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На курские трассы вернулись треноги

Передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД установили в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий

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На курские трассы вернулись треноги. Передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД установили в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Власти надеются, что это позволит дисциплинировать водителей и снизит аварийность на опасных участках. Камеры действуют:

в Курчатовском районе на 41-м и 44-м  километрах автодороги Курск-Льгов-Рыльск- граница с Украиной; 

а также в деревне 1-я Моква Курского района на 1-м км дороги М2 Крым - Моква. 

С информацией о расстановке камер в регионе можно ознакомиться на сайте Госавтоинспекции Курской области.
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