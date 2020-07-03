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На пожаре в курской деревне погибли два брата из «группы риска»

Одна из версий возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении

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На пожаре в курской деревне погибли два брата из «группы риска». Как отмечают в региональном МЧС, 46-летние мужчины злоупотребляли алкоголем и вели асоциальный образ жизни. Одна из версий возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. Также не исключается неисправность электрооборудования, рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы спасательного ведомства полковник внутренней службы Дмитрий Демьяненко.

Сообщение о горящем доме деревни Прилепы Черемисиновского района поступило в «Службу спасения» сегодня утром, в 10:15. Звонили односельчане погибших. 

Прибыв на место ЧП, огнеборцы увидели, что в доме  тлеют матрас и постельные принадлежности. Не смотря на небольшую площадь возгорания – всего 2 квадратных метра – этого оказалось достаточно, чтобы произошла трагедия.
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