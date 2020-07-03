В 6-ю горбольницу Курска поступило 11 аппаратов ИВЛ

Это устройства Respironics V60, в ближайшее время их введут в эксплуатацию

В 6-ю горбольницу поступило 11 аппаратов для неинвазивной искусственной вентиляции легких, сообщает региональный комитет здравоохранения. Это устройства Respironics V60, в ближайшее время их введут в эксплуатацию.





На поступившие ранее 20 аппаратов «Авента-М» производитель - уральский завод- все еще получает разрешительную документацию. Сообщается что эти приборы произведены в мае. Еще 10 аппаратов проходят диагностику.





В общей сложности в Курскую область поступит 246 аппаратов ИВЛ, 30 из них – по договоренности с Минпромторгом. На данный момент в регион поступило 53 прибора.