  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В 6-ю горбольницу Курска поступило 11 аппаратов ИВЛ

Это устройства Respironics V60, в ближайшее время их введут в эксплуатацию

Читайте также

В 6-ю горбольницу поступило 11 аппаратов для неинвазивной искусственной вентиляции легких, сообщает региональный комитет здравоохранения. Это устройства Respironics V60, в ближайшее время их введут в эксплуатацию. 

На поступившие ранее 20 аппаратов «Авента-М» производитель - уральский завод- все еще получает разрешительную документацию. Сообщается что эти приборы произведены в мае. Еще 10 аппаратов проходят диагностику. 

В общей сложности в Курскую область поступит 246 аппаратов ИВЛ, 30 из них – по договоренности с Минпромторгом. На данный момент в регион поступило 53 прибора.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске решили развивать сапсёрфинг

На пожаре в курской деревне погибли два брата из «группы риска»

На курские трассы вернулись треноги

Выпускники курских школ сегодня сдают ЕГЭ по географии, литературе и информатике

Экопарковка в Первомайском парке Курска будет временной

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске