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Лента новостей / В регионе

В Курской области будут повышать лесистость

В этом году на восстановление лесов выделено около 9,5 миллионов рублей

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В Курской области будут повышать лесистость. Сейчас этот показатель составляет чуть более 8%, в планах - повысить до 15%. Нынешних насаждений недостаточно для выполнения почвозащитных и водоохранных функций в полной мере. Развитие лесного хозяйства региона обсудили на совещании у губернатора. 

Как отметил Роман Старовойт, наша область относится к малолесной зоне, и задачи сделать лесное хозяйство основной отраслью экономики региона не стоит. Но крайне важно сохранить и приумножить лес. 

В этом году на увеличение площади лесовосстановления в рамках нацпроекта «Экология» выделено на 10 млн рублей меньше, чем в прошлом – около 9,5 миллионов. Сокращение объема финансирования связано с вводом федеральных нормативов затрат на единицу выполняемых работ. Кроме того, в регионе нет свободных площадей для посадки нового леса. Около 46% земель лесного фонда региона предоставлено в пользование частным компаниям. Из 129 действующих договоров аренды, 41 – для заготовки древесины. Однако с недобросовестными арендаторам договоры начали расторгать. 

«Лесопользователи заинтересованы в получении максимальной прибыли от заготовки и реализации древесины, а не в качественном выполнении своих обязательств в части охраны, защиты и воспроизводства лесов, так как это требует значительных финансовых затрат», – пояснил председатель областного комитета лесного хозяйства Олег Поляков. 

Увеличить площадь лесов в Курской области планируется в том числе и за счет неиспользуемых в хозяйственной деятельности земель – оврагов, балок и неудобий. 

По итогам совещания Роман Старовойт поручил разработать стратегию развития лесного хозяйства региона, в которой будет четкий план решения всех накопившихся в отрасли проблем.


ФОТО - АЛЕКСАНДРА РЫШКОВА
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