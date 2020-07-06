Путевки, главным образом, выдадут воспитанникам детских домов и детям с ограниченными возможностями здоровья

В этом году в загородных лагерях Курской области отдохнут около 5 тысяч детей. Детские лагеря и санатории смогут начать свою работу с 15 июля. Однако в связи с эпидемией коронавируса летние смены будут проходить в несколько нестандартном режиме. Несмотря на то, что к открытию готовы 14 загородных лагерей и четыре санатория, их наполняемость составит лишь 50 %. Путевки, главным образом, выдадут воспитанникам детских домов и детям с ограниченными возможностями здоровья. Узнать о порядке получения путевки родители могут на сайте регионального комитета молодежной политики и туризма или по телефону горячей линии: 8 (4712) 521-621.





Готовность к открытию летней смены в детских оздоровительных учреждениях проверили заместители губернатора Александр Чуркин и Андрей Белостоцкий, а также представители профильных комитетов и Роспотребнадзора. На данный момент к смене готовы санатории «Маяк» и «Соловьиные зори», остальные же организации проверят на этой неделе. По словам Александра Чуркина, риск заражения любой инфекцией должен быть исключен. Необходимо обеспечить безопасность здоровья и жизни детей. Именно поэтому выдвинули ряд мер, к которым должны прибегнуть руководители загородных лагерей и санаториев, готовящихся к проведению смены. Это, в частности, ограничение массовых мероприятий, отдельные графики занятий для каждой группы или отряда, обеспечение детей всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Каждый участник смены в обязательном порядке будет проходить тест на COVID-19.





Это сильно изменит привычную всем ребятам смену в летнем лагере, так как не будет общих сборов, отменятся долгожданные встречи между воспитанниками разных лагерей, не будут проводиться игры и занятия, собирающие детей всех вместе на одной площади. А все эти мероприятия способствуют сплочению коллектива. Ребятам предложат больше индивидуальной работы, что уменьшит уровень общения между ними. Это, конечно, скажется на эмоциях и впечатлениях, которые оставит смена.





Более того, покидать территорию лагеря или санатория в течение смены будет строго запрещено, впрочем, как и посещение этого учреждения. После заезда встречи с родителями, друзьями и родственниками на территории лагеря будут уже невозможны вплоть до конца смены. Однако стоит надеяться, что интересные программы, занятия и развлечения смогут компенсировать некоторые недостатки введенных ограничений, и летний отдых детям покажется очень увлекательным.