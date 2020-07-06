Работа будет вестись в рамках концессионного соглашения

В Курске модернизируют систему теплоснабжения. На это из Фонда содействия реформированию ЖКХ выделят 300 млн рублей, еще по 100 млн направят областной бюджет и инвестор. Работа будет вестись в рамках концессионного соглашения. Это позволит увеличить объемы выделения финансов на реконструкцию и капитальный ремонт городских тепловых сетей, в том числе и из федерального бюджета.





Соглашение разместят в открытом доступе, с ним смогут ознакомиться все теплоснабжающие компании, а поступившие от них предложения изучат, пояснили в региональном комитете ЖКХ и ТЭК. Сейчас областная администрация рассматривает концессионное предложение от «Квадры». Оно предусматривает 28 капитальных мероприятий по модернизации системы теплоснабжения города.