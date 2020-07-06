В Курской области снижается количество выявленных случаев коронавируса

За минувший день подтверждены 43 случая заболевания

В Курской области за выходные подтверждены 140 случаев коронавируса. В день выявляется все меньше заболевших: накануне 46, а сегодня - 43. Ряды выздоровевших за выходные пополнили почти 200 человек.





С учетом всех выписанных пациентов ковидом сейчас болеют меньше 1700 курян. Из них только 339 находятся в стационарах, остальные лечатся дома. На ИВЛ находятся 15 пациентов.





Новых смертей нет. По данным оперштаба на сегодня, скончалось 39 человек.





Курские лаборатории провели более 109,5 тысяч тестов на коронавирус и около 7,5 тысяч - на антитела к нему.