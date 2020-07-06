Жителям 10 курских домов придется провести оставшиеся дни лета без горячей воды

Некоторым курянам придется провести оставшиеся дни лета без горячей воды. "Квадра" начала реконструкцию участка первой тепломагистрали ТЭЦ по ул. 50 лет Октября.
Этот участок сети, от которого тепло и горячую воду получают густонаселенные Северо-Западный и Юго-Западный районы, эксплуатируется с 1996 года, пояснили в компании. Из-за отсутствия ливневой канализации трубопровод постоянно подтапливают сточные воды. Поэтому износ тепломагистрали очень высок, и повреждения там происходят регулярно.
Объем работ предстоит большой: энергетикам предстоит заменить 1230 м сети (в однотрубном исчислении) на износостойкие трубы в пенополиуретановой изоляции, их минимальный срок службы - 40 лет. Также специалисты смонтируют новые неподвижные опоры, запорную арматуру и устройства, компенсирующие расширение трубы при нагревании водой. Работы обойдутся почти в 70 миллионов рублей.
Чтобы минимизировать неудобства жителей, большую часть домов на время работ переведут на резервную схему - весь период ремонта горячую воду они будут получать по второй тепломагистрали ТЭЦ СЗР.
Но 10 домов переключить на резеврную схему невозможно, их жители останутся без горячей воды до 1 сентября. Это дома по ул. 50 лет Октября, 120а, 165а, 165б, 167/1, 167/2, 167/3, пер. Бурцевский, 3в, 3г, 3д, 3е.