  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Главврач курского онкоцентра прокомментировал высокое количество раковых заболеваний в регионе

«Речь идет не о более высокой заболеваемости, а о выявляемости на более ранних сроках заболевания и начале специального лечения»

Читайте также

Главврач курского онкоцентра прокомментировал высокое количество раковых заболеваний в регионе. По этому показателю Курская область находится на 8-й строке рейтинга - у нас, по данным Минздрава, фиксируется 537,7 впервые выявленных случаев на 100 тыс. населения. Всего за прошлый год по стране выявили 640,4 тыс. человек с онкологическими заболеваниями. 

Однако речь в данном случае идет не о более высокой заболеваемости, а о выявляемости на более ранних сроках заболевания и начале специального лечения, отмечает главный врач Курского областного клинического онкологического диспансера Углеша Станоевич. По его словам, возможность обнаруживать рак на начальной стадии дает наличие у нас высокотехнологичного современного оборудования и профессиональной команды врачей. 

Работу по этим направлениям в онкоцентре намерены продолжить и расширить, говорит доктор. Для этого внедряют программы диспансеризации по раннему выявлению наиболее частых онкологических заболеваний. 

Также Углеша Станоевич отметил, что рост количества онкологических заболеваний отмечается по всем регионам страны. Курская область не является исключением, при этом абсолютное количество выявленных в регионе случаев несколько выше общероссийских показателей.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют до +37 º и грозы

В Курске продлят два автобусных маршрута, идущие по проспекту Дериглазова

С начала лета на водоемах Курска погибли 5 человек

Курянин, чтобы вывести деньги с брокерского счета, взял миллионный кредит

Состав курского «Авангарда» пополнили новички из «молодежки»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске