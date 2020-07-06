«Речь идет не о более высокой заболеваемости, а о выявляемости на более ранних сроках заболевания и начале специального лечения»

Главврач курского онкоцентра прокомментировал высокое количество раковых заболеваний в регионе. По этому показателю Курская область находится на 8-й строке рейтинга - у нас, по данным Минздрава, фиксируется 537,7 впервые выявленных случаев на 100 тыс. населения. Всего за прошлый год по стране выявили 640,4 тыс. человек с онкологическими заболеваниями.





Однако речь в данном случае идет не о более высокой заболеваемости, а о выявляемости на более ранних сроках заболевания и начале специального лечения, отмечает главный врач Курского областного клинического онкологического диспансера Углеша Станоевич. По его словам, возможность обнаруживать рак на начальной стадии дает наличие у нас высокотехнологичного современного оборудования и профессиональной команды врачей.





Работу по этим направлениям в онкоцентре намерены продолжить и расширить, говорит доктор. Для этого внедряют программы диспансеризации по раннему выявлению наиболее частых онкологических заболеваний.





Также Углеша Станоевич отметил, что рост количества онкологических заболеваний отмечается по всем регионам страны. Курская область не является исключением, при этом абсолютное количество выявленных в регионе случаев несколько выше общероссийских показателей.